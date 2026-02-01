Не про Чикатило, а про его «след»: Okko запускает 8-серийный триллер о серийных убийствах на юге России — подробности уже известны

Аномальная зона посреди России есть не только в «Резервации»: от этих 4 триллеров побегут мурашки

Грим по 3 часа и 40 кг железа сверху: Прилучный пожаловался на жуткие условия во время съемок «Сказки о царе Салтане»

После «Волчка» хочется ещё? Вот 3 фильма с Евгением Ткачуком, которые зашли зрителям

10 фильмов СССР о дипломатах россияне любят особенно: «Семнадцать мгновений весны» ожидаемо №1, а вот кто еще в топе

А вас я попрошу пройти тест: продолжите цитаты из фильма «Семнадцать мгновений весны» – 8/8 наберут не все

Эту «военную» сказку из СССР японцы сочли гениальной — а вот на родине «глумление над фольклором» не простили

5 криминальных сериалов, после которых обычные детективы покажутся скучными: все с премией «Эмми» и оценками от 8.5

В «Игре престолов» просто убили одного из самых хитрых героев — в книге все куда интереснее: единственный достойный противник Серсеи

Фильм с рейтингом 7.8 чуть не убил студию Fox: $450 млн потратили на декорации, которые почти не попали в кадр