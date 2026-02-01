Меню
Фильмы
Привидение
Расписание сеансов Привидение, 1990 в Москве
15 февраля 2026
Расписание сеансов Привидение, 15 февраля 2026 в Москве
О фильме
Завтра
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
09:05
от 650 ₽
19:10
от 750 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
21:30
от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Братиславская
2D
21:05
от 550 ₽
