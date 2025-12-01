Оленька Рыжова в «Служебном романе» делала оливье по этому рецепту: добавляла один необычный ингредиент

Может ли франшиза «Чужой» перенести место действия под воду? В комиксах ответ дали уже давно — и он устрашает

3 новых сериала НТВ про то, что бывших правоохранителей не бывает: замыкает список «Черное солнце 2»

Empire выбрал 20 лучших сериалов 2025-го: №1 оказался не «Очень странные дела» – но тоже проект с 8.6 на IMDb

Звезда «Игры престолов» сыграет одну из главных ролей в еще одном сериале — его снимут по роману Чарльза Диккенса

Мечтал очернить СССР и ошибся: Харконнены в «Дюне» оказались европейцами — Герберт сел с ними в лужу

«По-прежнему завораживает»: новые серии «Эмили в Париже» уже добрались до зрителей — получилось заметно лучше 2-го сезона

Тест покажет, разбираетесь ли вы в деликатесах из кино СССР: вспомните, что ели герои 5 культовых фильмов

Целых 3 игры «сформировали визуальный стиль Изнанки»: создатели «Очень странных дел» раскрыли, где подглядели пейзаж

Пара продуктов превратит рисовую кашу во вкусняшку из хита Миядзаки: готовим по рецепту из «Принцессы Мононоке»