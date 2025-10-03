Меню
Киноафиша
Фильмы
Горец
Расписание сеансов Горец, 1986 в Москве
3 октября 2025
Расписание сеансов Горец, 3 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
чт
2
пт
3
сб
4
пн
6
вт
7
ср
8
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Горец»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D, SUB
22:00
от 450 ₽
