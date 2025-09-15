Авторы «Уэнсдэй» объяснили, почему Гомес важен для сериала — он не просто комичный пухляш, обожающий Мартишу

В «Последнем обряде» вроде все отлично, но один момент раздражает: такого в «Заклятии» раньше не было

В «Бумере» всех подвел не Димон: последняя сцена показывает настоящего виновника

Лист, солнце, человек бежит: ИИ зашифровал 5 осенних фильмов СССР в эмодзи — сможете угадать их все? (тест)

Российский фильм гуляет по миру: сначала обошел «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в четырех странах — и просят еще

Никаких вам 400 млн: Netflix урезал гонорары корейским актерам — досталось даже красавцу из «Поднятия уровня в одиночку»

Теперь официально: первые подробности «Супермена 2» от Ганна — возненавидели Лекса Лютора? Тогда сиквел вам лучше не включать

Бодди-хоррор и Ski-Fi в одном лице: этот недооцененный фильм 2020 года заслуживает не меньше почестей, чем «Субстанция»

Заливную рыбу из «Иронии судьбы» вспомнят многие: а вы попробуйте отгадать 5 других деликатесов из кино СССР (тест)

Инженеры стерты, как по щелчку Таноса: «Чужой: Земля» помножил на ноль «Прометея» и «Ромул» — теперь к хронологии еще больше вопросов