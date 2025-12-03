Интрижки с Тео даже в планах не было: за кого в итоге выйдет замуж Элоиза из «Бриджертонов»

«Волшебник страны Оз» пытались, но не вышло: 3 культовых фэнтези-фильма, которые лучше никогда не переснимать

705,5 млн на 2 сезона: Disney раскрыла, какой сериал из «Звёздных войн» стал самым дорогим

«Коты-бегемоты и прочая муть»: Артемий Лебедев откровенно презирает «Мастера и Маргариту» – «Собачье сердце» тоже попало под раздачу

Тарантино выпустит новую часть «Убить Билла» уже 30 ноября: Ума Турман спустя 20 лет вновь взялась за катану

Вместо сражений на мечах — взрывы: разобрали первые кадры «Одиссеи» с историком — Нолан наврал, но не во всем

«Дурной пример» заразителен: а вы знали, какие советские фильмы сняли благодаря Брюсу Ли

«Эффект Долиной» популярнее «Очень странных дел»: выбрали 5 фильмов для тех, у кого от скандала с квартирами «агрессия и зубы скрипят»

Реализм не уступает драме: 8 исторических сериалов цепляют с первой минуты – у №8 оценка 9.4, а у №6 сразу 18 «Эмми»

Кто такой глосик? Кому наливают шмурдяк? Самый «одесский» тест по сериалу «Ликвидация» – угадайте смысл 7 загадочных слов