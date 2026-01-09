Настоящий лед и почти без дыхания: как в «Великолепном веке» сняли самую мучительную сцену Сулеймана

«Синистер» снова на вершине кошмаров: ученые Science of Scare обновили рейтинг самых страшных фильмов всех времён — выбрали топ-10

20 серий без ожиданий и рейтинг 7,9/10: почему новый детектив «Тайный советник» внезапно выстрелил не только для зрителей НТВ

На Западе выбрали нового Росомаху: Джекман больше не у дел, вместо него звезда «Спартака»

Хит в меню Кисули: повторяем рецепт печенья «Минутки» из «Трех котов» — классический и с вареньем (такое любит Компот)

«Голодные игры» и разоблачение Тенген: объясняем концовку первых серий «Магической битвы 3»

«Уныло бубнит с экрана»: Лоза назвал худшего актера России — Петров на его фоне реально хорош

«8 слонов, 200 лошадей и сотни людей»: один из самых главных провалов «нулевых» стоил $150 млн — актеры выживали только чудом

Это, конечно, не «дно», но снизу постучали: на IMDb выбрали худшие серии классического «Ну, погоди!»

Даже похищение Мадуро: этот шпионский боевик с пугающей точностью предсказал события января 2026-го