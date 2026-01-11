Он крадёт чужое имя, они рискуют карьерой: корейские триллеры, где закон приходится брать в свои руки

Любовь, которую нельзя: 3 классных турецких сериала про чувства вопреки правилам — короткие и неизбитые

Вселенная «Йеллоустоуна» выходит за границы ранчо: новый сериал о власти, которой нельзя доверять

Будет ли 6-й сезон «Эмили в Париже»? За 11 дней 5-й собрал 155 млн часов просмотра – но фанаты просят «вернуть свои 10»

Посмотрели нового «Буратино»? А теперь тест по старому: как хорошо вы помните детали сказки 1975 года

Мистер Бист назвал 20+ лучших аниме: «Атаку титанов» смотрел целых 2 раза – и даже «Поднятие уровня» угодило в топ

Разочарованы финалом «Очень странных дел»? А ведь у Оди все могло сложиться иначе – но шоураннеры сочли концовку «натянутой»

5 сериалов рекомендует сам Хабенский: любителям мрачняка в духе «Метода» зайдет – у каждого оценка 8.6+ на IMDb

«Фу ты, Чебурашка какой» и еще 4 цитаты: их продолжат только знатоки оригинального мульта про Гену и его друзей (тест)

Этот фильм по сборам утер нос «Холопу»: заработал 3 млрд рублей за 5 дней – круче него только первый «Чебурашка»