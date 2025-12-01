На «Астрале 6» ничего не закончится: 82-летняя звезда франшизы готова сниматься еще долго, хоть ее героиню и убили в первой части

«Маньяк — непотопляемый гад»: что говорят зрители о финале «Как приручить лису» и почему второй сезон просто обязателен

Зрители требовали финал еще после третьей части, но получили пятую: Стэнтон оправдался, зачем он продолжил «Историю игрушек»

Откуда Аугуст Диль из «Мастера и Маргариты» знает русский язык: гадать не нужно, перелопатили интервью немца за вас

Одно только описание этого военного фильма вызывало возмущение в СССР: 15 лет пробыл в черных списках — а сейчас гордо держит 8,1 балл

Стивен Кинг в восторге от этого триллера с Джерардом Батлером — сиквел фильма уже в разработке

Глушь, боль и человеческая воля: 6 фильмов о выживании в дикой природе с оценкой 7+, которые невозможно смотреть спокойно

Вечерний хит нового поколения: новый российский ситком пришел на место «Кухни» — не копирует, и получает за это 7,9 баллов

Начали тренд задолго до «Переходного возраста»: фильмы, которые стали культовыми благодаря длинным непрерывным кадрам

MCU движется к «светлому будущему»: после «Секретных войн» начнется новая эра — и она может прервать череду неудач