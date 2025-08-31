На OKKO зрители запоем смотрят именно эти российских 3 сериала: безусловные лидеры минувшей недели

Все думали, что это «Узи», но нет: раскрыта правда об оружии Данилы Багрова из фильм «Брат-2»

Почему Стивен Кинг выбрал для клоуна имя Пеннивайз и что оно символизирует? Не просто игра слов, а целая философия

Ширвиндт на них работал, а Брежнев восхищался: Маврикиевна и Никитична — дуэт русских бабок распался из-за пристрастия и скандала

МакКонахи и Харрельсон пока отменяются, но не спешите злиться: вот кто может стать лицом «Настоящего детектива 5»

Режиссер показал «правду» о советских военных и уехал в США: цензура СССР неспроста запретила драму с Варлей и Караченцовым на 11 лет

Большинства уже нет в живых: как менялись актеры «Операции "Ы"» — многие их запомнили молодыми (фото)

«Да он умер в конце "Ликвидации"»: что на самом деле случилось с Гоцманом в 14 серии

«Ну все, засосало мещанское болото»: тест для тех, кому за 40 (угадайте советский фильм по кадру с дачей)

«То, что называется “сексапил”»: увечье на войне превратило скромного слесаря в хромого Казанову — и звезду «Местра встречи» с «Золотым теленком»