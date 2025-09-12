Встречайте осень без сна: 5 новых турецких сериалов 2025 года, которые покорят Netflix и Disney

Почему волосы Хаула в «Ходячем замке» меняют цвет 3 раза: случайная магия или скрытый смысл?

Смесь «Чужестранки» и «Медведя»: новая дорама наделала много шума на Netflix

Начали смотреть «Хирурга»? Вот еще 3 сериала о врачах «с секретами» — скоротаете ождание новых серий

Тоже рыдали над смертью Муфасы в «Короле Льве»? Сейчас будет еще больнее — встречайте жуткую фанатскую теорию

Время сделать ход конем: попробуйте угадать 5 хитовых фильмов СССР по кадрам с шахматами (тест)

В «Великолепном веке» тюрбан носил и султан, и евнух: но одна деталь отличала дорогой от дешевого — и речь не о ткани

Осенний марафон: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с туманом и желтой листвой (тест)

Тест пройдут только те, кто смотрел «Невский» минимум 2 раза: угадайте, из каких сезонов эти 5 кадров

«Безобразный. Ноль»: этот sci-fi фильм СССР с рейтингом 5.2 зрители разгромили — с «Солярисом» точно не сравнится