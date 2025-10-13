«Первый эпизод просто ужасен»: Кинг посмотрел новый сериал «Добро пожаловать в Дерри» и уже поделился своим мнением

После кучи сезонов «Ходячие мертвецы» все-таки сумели удивить зрителя: показали кое-что страшнее зомби

Мардж из «Симпсонов» была только началом: в «Гриффинах» тоже убили героя спустя 23 сезона — и это навсегда

Советский «Вий» до смерти пугал даже иностранцев, но в мифологии этот монстр куда страшнее: фильм все слишком упростил

Бортко читал между строк: фильм «Собачье сердце» почти во всем лучше книги Булгакова — 3 причины, с которыми глупо спорить

Прошло 15 лет, а «Сумерки» все еще в моде — каждую осень хочется сбежать в Форкс: кинокритик объяснил, почему история Беллы на века

«Твоя мать смотрит, как ты умираешь»: Тарантино снял 2 серии в своем любимом сериале о копах — получилось как «Убить Билла», но жестче

Наконец-то Дэндзи счастлив: «Человек-бензопила: История Резе» получил альтернативную концовку (читавшим мангу — как ножом по сердцу)

Дочь Беллы из «Сумерек» выросла — и мы не про того жуткого CGI-младенца: теперь она звезда Нолана и главного хоррора 2025 года

Самый странный детектив в карьере Устюгова вы видели едва ли: тут и Пугачева, и Каневский, и звезда «Лихих», и вайбы «Ментовских войн»