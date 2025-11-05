Если бы не Шерлок, то «Утомленных солнцем 2» и не было бы: Михалков признался, почему вообще снял сиквел с рекордным бюджетом

Не только хорроры могут быть страшными: эти 5 мультиков такие жуткие, что после просмотра не захочется вылезать из-под одеяла

Так умер Тони в финале «Сопрано» или как? Четкого ответа нет, но в сцене есть куча подсказок

«И это – наши деньги»: россияне оценили этот военный фильм на 7.9 – а Михалков прошелся катком, назвав «просто плохим»

Узнать фильм СССР по главному герою может каждый: а вспомните ли вы ленту по описанию его спутника? (тест)

Финал «Мира Дикого Запада» все же увидит свет: Нолан придумал ошеломительный финал, но HBO воротит нос

Вин Дизель выдвинул 3 условия для «Форсажа 11»: в космос больше не полетим — теперь планы посерьезнее

Сидит как-то Штирлиц в кабинете Мюллера, а на стене привет из СССР – проморгали и создатели, и зрители (фото)

«Афоню» многие узнают сразу: а вы вспомните 5 других фильмов Данелии по кадрам с мужчинами (тест)

«Любителям головоломок»: этот детектив на 7 баллов будто учился у «Джентльменов» — но здесь никто не выйдет, пока не найдут предателя