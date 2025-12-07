Драма в лучших традициях турдизи: чем зрителей удивила 35 серия «Далекого города»

Второй сезон «Детей перемен» будет эпичней первого: Исакова уже не мама, а крутой босс мафии в кожанке - все это показали в свежем тизере

5 самых больших просчетов сериала «Кольца власти»: фанатам Толкина особенно больно на это смотреть, ведь они знают правду

Финальный трейлер «Очень странных дел» слили раньше времени — и он подтвердил самую жуткую фанатскую теорию: все закончится слезами

«Последний обряд» как «последний заезд» — затянулся: «Заклятие» собрало $480 млн, и авторы переобулись — впереди еще один фильм

«Смотрела, разинув рот!»: этот детектив с Фомой из «Невского» обогнал в рейтинге «Шефа» и «Первый отдел» – а ведь вышел уже 7 лет назад

9 000 000 000 просмотров, и это не предел: лишь один российский мульт за границей популярен как «Маша и медведь»

Как мученики в Рай, а остальные «просто сдохли»? Узнали, куда Булгаков изгнал героев «Мастера и Маргариты» и ужаснулись

Дело в шляпе – и герои теста тоже: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с мужскими головными уборами

«Я очень благодарна»: в «Методе-3» уже не будет Есени – вот почему Паулина Андреева не снималась в проекте