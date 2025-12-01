Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Мой сосед Тоторо
Расписание сеансов Мой сосед Тоторо, 1988 в Москве
26 декабря 2025
Расписание сеансов Мой сосед Тоторо, 26 декабря 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о мультфильме
пт
26
вс
28
сб
3
вт
6
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Мой сосед Тоторо»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Марс
г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
12:50
от 420 ₽
Москино Рассвет
г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
12:50
от 470 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Поймать монстра
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
«Disney стоило бы выпускать истории не только про Ника и Джуди, но и про других жителей города»: фанаты ждут сериал по вселенной «Зверополиса»
Колесников без слабых ролей: 5 сериалов с оценками зрителей от 7.7 до 8.2, которые стоит включить — и «Первый отдел» не на 1 месте
4 фильма 2025 года, ставшие самыми громкими кассовыми провалами: почти 500 млн долларов в сумме выбросили на эти недохиты
«Другая “Бригада”»: Netflix выкупил себе сериал с Серебряковым и оказался прав – ни единого плохого отзыва на IMDb (но россияне нос воротят)
Этот фильм вышел всего в 6 кинотеатрах — и уже ставит кассовые рекорды: такого ажиотажа не было со времен «Ла-Ла Ленда»
Иван Янковский снялся в худшем и лучшем сериалах 2025 года: первый посмотрел и стер из памяти, второй не могу забыть до сих пор
У «Гачиакуты» точно будет 2-й сезон, но придется подождать: зато вселенная выйдет за рамки одного лишь аниме
«Меньше шума – больше смысла»: ИИ сравнил «Хроники Нарнии» с «Гарри Поттером», и объяснил, почему книги Роулинг «в пролете»
«Когда я снималась в “Чикатило” – мне было 15»: Таисья Калинина в интервью «Киноафише» – об «Олдскуле», «Как приручить лису 2» и свадьбе в русском стиле
«Балто» – один из самых жутких мультов 90-х, но его изначальный финал – сущий мрак: все-таки не обошлось без смертей
Тест: как хорошо вы знакомы с сюжетом фильма «Мужики!..»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667