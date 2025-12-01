Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Мой сосед Тоторо Расписание сеансов Мой сосед Тоторо, 1988 в Москве 2 января 2026

Расписание сеансов Мой сосед Тоторо, 2 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
пт 26 вс 28 пт 2 сб 3 вс 4 пт 20
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Мой сосед Тоторо»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Вымпел
Бабушкинская
2D
09:30 от 230 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
2011, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Мама-Кошка и Карамелька из «Трех котов» зимой готовят только такой пунш: не только вкусный, но и полезный
«Волшебный участок» выходит за рамки сериала: Okko готовит полный метр на 2026–2027 годы — вот что известно
Угадайте новогодний фильм только по кадру с елкой: тест для тех, кто в праздники не выключает телевизор
Раскрыть убийство или сойти с ума: индийский «клон» «Достать ножи» держит 100% на RT уже 5 лет – даже у фильмов про Блана рейтинги ниже
Почему «Головоломку» не стали переводить дословно — и тут локализаторы не подвели: настоящее название сбивает с толку
Из-за фильма СССР появилась традиция пить шампанское на Новый год: ленту с оценкой 8.2 сняли для популяризации напитка
«Посмотрел целиком за три ночи»: Amazon приглянулся исторический хоррор из России — иностранцы считают сериал достойным топ-10
В 2025-м россияне чаще всего смотрели эти 12 фильмов: стали самыми кассовыми в прокате – из них всего 2 зарубежных
Комедия без юмора, хоррор без ужаса: новая «Анаконда» с Блэком – полный провал, и вот, кому она точно понравится
7 идей маникюра из кино СССР, чтобы встретить год Огненной лошади: сможете не только вдохновиться, но и вспомнить, из каких они фильмов? (тест)
Отказалась от наследия и 30 лет избегает знаменитого деда: как живет и выглядит внучка Михалкова и Вертинской (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше