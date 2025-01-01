«Игра в кальмара» лишь на 13-м месте, а «Чужой: Земля» — в ТОП-3: рейтинг сериалов 2025 года от Empire удивил

Помните сцену из «Терминатора-2», где Т-1000 догоняет байк на парковке? Там 0 спецэффектов — Роберта Патрика даже просили замедлиться

32 серии и премьера осенью 2026 года: второй сезон «Дуплета» уже снимают — дуэт как Брагин и Шибанов, только в юбках

Вспомните 5 новогодних фильмов СССР по цитатам: где героя хотели «шлепнуть для верности» – ответят не все (тест)

В России пересобрали «Снежную королеву» по формуле «Малефисенты»: новый фильм за 700 млн родился из-под пера автора «Холопа»

Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с чаепитиями? Если выросли на классике, точно наберете хотя бы 3/5 (тест)

От 6 новинок «удовольствия не меньше, чем от "F1"»: кинокритик подвел итоги 2025-го – эти фильмы и сериалы не стоит пропускать

Советский фильм покорил Круза: пробил «Железный занавес» и попал в СССР, чтобы напиться с режиссером

О чем будет 8-й сезон «Невского»: главный герой мертв, но не грустите – создатели уже дали «жирный» намек

Тест для внимательных любителей кино СССР: вспомните, что пропало на 5 кадрах из культовых кинолент