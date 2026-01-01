Вернется ли «Клюквенный щербет» после каникул: будущее сериала под угрозой из-за скандала с Фатихом

Сколько же всего наложниц было у Сулеймана: чтобы показать всех, даже 155 серий «Великолепного века» бы не хватило

Ужины в большом зале Хогвартса звезды фильмов про Гарри Поттера вспоминали с ужасом: протухшее мясо и запах как из мусорки

Шпака в «Иване Васильевиче» обокрали на 40 000 советских рублей, но главное «сокровище» не тронули – в СССР считалось «запрещенкой»

«Самый страшный детектив НТВ»: в этом мистическом триллере Заворотнюк сыграла одну из последних главных ролей – мрачнее не придумаешь

«Уберите Гурченко – все посыпется»: ИИ назвал 3 самых переоцененных советских новогодних фильма – под раздачу попала даже «вечная» классика

За 60+ лет «Девчат» посмотрели многие, но книгу читали не все: там судьбы героинь сложились иначе – Наде не повезло больше всех

Американские критики выбрали лучшие фильмы 2025 года: №1 в России обозвали «вежливым идиотизмом ни о чем»

Что с Оди? Где Вики? Финал «Очень странных дел» оставил 6 важнейших вопросов – отвечаем на каждый из них (спойлер: вам не понравится)

Сукуна никогда не был главным злодеем «Магической битвы»? В 3 сезоне аниме зрители поймут это окончательно