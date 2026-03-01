Была неопределённость, появилась жирная точка: станет ли «Граница миров 2» подарком к 8 Марта?

Один из России, второй из Японии, третий из Канады: 3 детектива, которые легко «съедаются» за вечер

Интереснее «Тайн следствия» и «Спасской»: этот детектив смотрела не отрываясь — жаль нет 3-го сезона

Эту выпечку Машков готов есть хоть каждый вечер: на фигуру звезды боевиков не влияет

Эстонцы сняли уникальный в своем роде детектив про Пушкина: историю переврали абсолютно, но 9/10 зрителей ставят «лайк»

12 серий – и ни единой проходной: финал забытого детектива с Гуськовым «просто шокирует» 9 зрителей из 10

«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним

«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл

Феномен похлеще «Горничной»: фильм из Якутии собрал в прокате в три раза больше, чем стоил

Только тот, кто внимательно смотрел «Десять негритят», осилит тест: ответьте на 5 вопросов о сюжете