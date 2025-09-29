Меню
Фильмы
Ведьмина служба доставки
Расписание сеансов Ведьмина служба доставки, 1989 в Москве
29 сентября 2025
Расписание сеансов Ведьмина служба доставки, 29 сентября 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о мультфильме
Завтра
24
чт
25
пт
26
сб
27
пн
29
вт
30
ср
1
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Ведьмина служба доставки»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D
14:10
от 150 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
10:00
от 150 ₽
