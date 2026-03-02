Думала, что знаю «Терминатора 2» наизусть, пока не открыла книгу: финал там совсем другой и он меняет все настроение фильма

Неужели это новый максимум? Пара Брагин–Шибанов снова вывела «Первый отдел» в лидеры эфира — Mediascop врать не будет

Была неопределённость, появилась жирная точка: станет ли «Граница миров 2» подарком к 8 Марта?

«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним

Эту выпечку Машков готов есть хоть каждый вечер: на фигуру звезды боевиков не влияет

Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)

Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи

Феномен похлеще «Горничной»: фильм из Якутии собрал в прокате в три раза больше, чем стоил

Только тот, кто внимательно смотрел «Десять негритят», осилит тест: ответьте на 5 вопросов о сюжете

«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл