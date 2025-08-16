Меню
Фильмы
Принцесса Мононоке
Расписание сеансов Принцесса Мононоке, 1997 в Москве
16 августа 2025
Расписание сеансов Принцесса Мононоке, 16 августа 2025 в Москве
2D
12:30
от 220 ₽
Балтика
Сходненская
2D
14:50
от 650 ₽
ГЭС-2 Кино
Москва, Болотная наб., 15
2D
13:00
от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D
19:15
Иллюзион
Таганская
2D, SUB
19:00
от 600 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
13:35
от 660 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
17:00
от 700 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
17:00
от 800 ₽
Каро 11 Октябрь
Александровский Сад
2D, SUB
11:35
от 700 ₽
16:30
от 800 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
15:35
от 800 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
14:00
от 700 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
17:25
от 670 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
16:10
от 800 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
15:30
от 720 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
13:20
от 850 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
16:40
от 940 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
17:40
от 560 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
15:10
от 550 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
16:55
от 400 ₽
Киноклуб Эльдар
Проспект Вернадского
2D
21:10
от 400 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
20:20
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
20:50
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
16:30
Киномакс Пражская
Пражская
2D
17:50
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
15:10
от 1700 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
18:00
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
12:45
от 470 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
17:00
от 400 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
14:00
от 450 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
20:00
от 750 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
15:00
от 420 ₽
16:10
от 750 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
13:50
от 590 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D
18:20
от 250 ₽
Москино Жуковский
г. Москва, Лялин пер., 24–26, стр. 2
2D
11:35
от 230 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D
12:30
от 220 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
17:00
от 330 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
16:20
от 430 ₽
Москино Салют
Академическая
2D, SUB
11:40
от 320 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
09:35
от 180 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
16:45
от 430 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D, SUB
15:25
от 420 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
12:35
от 330 ₽
Пионер
Кутузовская
2D, SUB
13:35
от 700 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D, SUB
19:35
от 650 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
12:55
от 800 ₽
18:35
от 770 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
18:15
от 590 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
18:00
от 700 ₽
Синема Парк Мосфильм
г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
19:00
от 650 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
19:35
от 590 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
19:50
от 410 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
14:25
от 540 ₽
19:15
от 540 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
11:00
от 550 ₽
16:25
от 650 ₽
20:30
от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
11:50
от 600 ₽
17:25
от 700 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
19:00
от 700 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
16:35
от 650 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
13:15
от 560 ₽
19:30
от 660 ₽
Формула кино на Можайке
Молодежная
2D
16:30
от 430 ₽
Художественный
Арбатская
2D, SUB
13:00
от 790 ₽
Центр «Зотов»
г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D
13:45
от 500 ₽
