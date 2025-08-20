Меню
Фильмы
Принцесса Мононоке
Расписание сеансов Принцесса Мононоке, 1997 в Москве
20 августа 2025
Расписание сеансов Принцесса Мононоке, 20 августа 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о мультфильме
Сходненская
2D
17:25
от 580 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D
14:45
Иллюзион
Китай-город
2D, SUB
11:50
от 300 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
13:35
от 500 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
17:00
от 550 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
17:00
от 600 ₽
Каро 11 Октябрь
Александровский Сад
2D, SUB
11:45
от 550 ₽
19:15
от 600 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
15:35
от 550 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
14:00
от 420 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
17:25
от 520 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
11:40
от 440 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
15:30
от 470 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
13:20
от 600 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
16:40
от 660 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
17:40
от 450 ₽
Киноклуб Эльдар
Проспект Вернадского
2D
16:55
от 320 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
20:20
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
20:50
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
14:50
Киномакс Пражская
Пражская
2D
16:45
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
15:10
от 1140 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
16:50
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
14:35
от 420 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
17:00
от 350 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
14:00
от 400 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
20:00
от 650 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
15:00
от 250 ₽
16:10
от 500 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D, SUB
14:05
от 150 ₽
Москино Жуковский
г. Москва, Лялин пер., 24–26, стр. 2
2D
19:20
от 230 ₽
Москино Искра
Тимирязевская
2D
10:15
от 99 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D, SUB
14:20
от 170 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
21:35
от 390 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D, SUB
10:00
от 150 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
14:10
от 320 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
12:35
от 240 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D, SUB
16:15
от 280 ₽
Пионер
Киевская
2D, SUB
13:10
от 500 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D, SUB
19:35
от 550 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
12:55
от 520 ₽
18:35
от 590 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
18:15
от 490 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
18:00
от 550 ₽
Синема Парк Мосфильм
г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
13:15
от 500 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
19:35
от 500 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
20:15
от 350 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
14:25
от 390 ₽
19:15
от 500 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
12:00
от 450 ₽
17:25
от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
11:50
от 450 ₽
17:25
от 550 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
19:00
от 550 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
19:30
от 580 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
19:30
от 530 ₽
Формула кино на Можайке
Молодежная
2D
14:20
от 350 ₽
Центр «Зотов»
г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
14:30
от 400 ₽
