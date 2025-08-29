Меню
Принцесса Мононоке
Расписание сеансов Принцесса Мононоке, 1997 в Москве
29 августа 2025
Расписание сеансов Принцесса Мононоке, 29 августа 2025 в Москве
2D
12:00
от 170 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
12:15
от 600 ₽
16:55
от 650 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
11:10
от 660 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
13:20
от 720 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
23:20
от 770 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
18:40
от 500 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
13:20
от 370 ₽
Москино Жуковский
г. Москва, Лялин пер., 24–26, стр. 2
2D
12:00
от 230 ₽
Москино Искра
Тимирязевская
2D
16:45
от 330 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
13:00
от 200 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D, SUB
19:20
от 650 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
16:05
от 570 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
17:20
от 520 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
10:50
от 1100 ₽
Синема Парк Мосфильм
г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
14:15
от 550 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
19:30
от 370 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
14:20
от 410 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
18:00
от 650 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
15:20
от 600 ₽
