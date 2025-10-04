Короткие, как раз идеальны для выходных: 3 свежих сериала от Prime Video, которые уже в топе

Netflix выстрелил «Заложником»: пять мощных серий без тормозов и передышек — глотаются все сразу

Фильм с Гурченко, от которого в СССР падали в обморок в зале — и это, кстати, не преувеличение

Совсем не про любовь: у легендарной песни из «Бумажного дома» душераздирающий и глубокий смысл — после такого уже не потанцуешь

Лицемер-миллионер: Док Браун в «Назад в будущее» скрывал, что он толстосум — и разбогател он самым «запрещенным» способом

После «Побега из Шоушенка» Фримен проснулся звездой: а потом снялся в еще одном фильме по Кингу и «убил» его экранизации на 14 лет

Изначальная концовка «Криминального чтива» была максимально «тарантиновской»: режиссер поменял кровавый финал в распоследний момент

Смесь «Игры в кальмара» и «Бумажного дома» — про самых мерзких богачей: 3 причины дать шанс испанской новинке Netflix

Тесты про советское кино на 10/10 пройдет любой школьник: лучше ответьте на 5 сложных вопросов о шедеврах Netflix

«Логика вылазит из штанов и узких маек»: некогда любимый военный фильм с Мироновым спустя годы окрестили «антисоветской поделкой»