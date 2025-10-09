Эти маньяки держали в страхе весь СССР: вот о каких реальных злодеях расскажет второй сезон «Душегубов»

Сколько-сколько?? Сарик Андреасян рассказал, как много фильмов уже посмотрел и взорвал этим соцсети

8 самых ожидаемых фильмов осени-зимы 2025, ради которых люди скачками будут нестись с работы

Наконец-то дописал «Ветра зимы»? Мартин сделал особый подарок фанату — теперь у поклонников «Игры престолов» вопросов еще больше

Нет тела — нет дела: убил ли Егерь певицу в «Лихих», и зачем в конце 4 серии показали Гагарина?

«Игра престолов» на Диком Западе: в новинке Серсея Ланнистер опять враждует с другой семьей

Оценки выше, чем у «Трех богатырей»: забытый российский мульт в США полюбили сильнее, чем у нас — для детей, но на взрослые темы

Даже $2,9 миллиарда не спасают: Кэмерон готовится к худшему — на третьей части «Аватар» может заглохнуть

«Я написал сценарий и снял»: Тарантино достал с полки забытую версию «Убить Билла» — первоначальную задумку покажут в кино

Идеальный спин-офф: уже в октябре выходит второй сезон «Времени приключений» — Фионна и Кейк в деле