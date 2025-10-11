Новый сериал-детектив «Здесь все свои» оказался тем самым, которого так долго ждали — рейтинг 8,7 говорит сам за себя

«Можно кричать от восторга»: «Пойман с поличным» взял 84 % от критиков и доказал, что зрители любят криминальные комедии со странностями

Смешарики».... давно мертвы? В Сети появилась жуткая версия о том, что Ромашковая долина — это загробный мир

Идеально для вечера с пледом и какао: уютные фильмы с осенней атмосферой

Наконец-то дописал «Ветра зимы»? Мартин сделал особый подарок фанату — теперь у поклонников «Игры престолов» вопросов еще больше

Нет тела — нет дела: убил ли Егерь певицу в «Лихих», и зачем в конце 4 серии показали Гагарина?

Оценки выше, чем у «Трех богатырей»: забытый российский мульт в США полюбили сильнее, чем у нас — для детей, но на взрослые темы

«Я написал сценарий и снял»: Тарантино достал с полки забытую версию «Убить Билла» — первоначальную задумку покажут в кино

«Игра престолов» на Диком Западе: в новинке Серсея Ланнистер опять враждует с другой семьей

Идеальный спин-офф: уже в октябре выходит второй сезон «Времени приключений» — Фионна и Кейк в деле