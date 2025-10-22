Меню
Расписание сеансов Принцесса Мононоке, 1997 в Москве 22 октября 2025

Расписание сеансов Принцесса Мононоке, 22 октября 2025 в Москве

Вся информация о мультфильме
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Принцесса Мононоке»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Москино Вымпел
Свиблово
2D
18:00 от 220 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D, SUB
14:50 от 450 ₽
