Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Принцесса Мононоке Расписание сеансов Принцесса Мононоке, 1997 в Москве 20 ноября 2025

Расписание сеансов Принцесса Мононоке, 20 ноября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 19 чт 20 пн 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Принцесса Мононоке»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D
10:10 от 150 ₽
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Лысый нянь
Лысый нянь
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
2024, США, ужасы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Сможете найти 10 отличий от мультика? «Дисней» показал первый тизер фильма «Моана» — и люди не понимают, зачем им смотреть, что уже видели
Доктором Думом в новых «Мстителях» станет женщина? А где тогда Тони Старк? Новые слухи о премьере обещают нечто невероятное
Минобороны и Пентагон стоят на ушах от новинки Netflix: сценарист «Дома динамита» уже заявил, что сюжет боевика — реален
Не отпускают до последней минуты: 4 криминальных сериала с рейтингом 8.7+ – динамика не хуже, чем в «Во все тяжкие»
Один невинный комментарий Бильбо создал ляп в лоре Толкина — и все из-за сценаристов «Властелина колец»: звучит в самом начале
Физкульт-привет фанатам «Джентльменов удачи»: защитите звание в тесте на знание цитат из фильма
Хабенский больше не в топе, Борисову не помог даже «Оскар»: россияне выбрали лучшего актера 2025 года – 1-е место с ним разделил Бурунов
«Как раз в моем вкусе»: сериал, за который поручился сам Кодзима — новинка Netflix оказалась настолько хороша, что он посмотрел все 6 серий залпом
Испытание для киномана: вспомните 5 фильмов СССР по одному кадру со сценой и зрительным залом (тест)
На Letterboxd назвали лучшие «женские» фильмы в истории: без «Сумерек» с «Поттером» хотя бы в топ-10 (но с «Интерстелларом»!)
Новая экранизация Кинга переплюнула «Долгую прогулку» и другие хиты 2025-го: вопросы только к бюджету — даже на «Оно» потратили меньше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше