Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Принцесса Мононоке Расписание сеансов Принцесса Мононоке, 1997 в Москве 27 декабря 2025

Расписание сеансов Принцесса Мононоке, 27 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
вт 23 ср 24 сб 27 сб 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Принцесса Мононоке»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Мир Искусства
Менделеевская
2D
13:40 от 400 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
2011, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Оленька Рыжова в «Служебном романе» делала оливье по этому рецепту: добавляла один необычный ингредиент
Может ли франшиза «Чужой» перенести место действия под воду? В комиксах ответ дали уже давно — и он устрашает
3 новых сериала НТВ про то, что бывших правоохранителей не бывает: замыкает список «Черное солнце 2»
«По-прежнему завораживает»: новые серии «Эмили в Париже» уже добрались до зрителей — получилось заметно лучше 2-го сезона
Три российских сериала обошли хиты Netflix: сначала пали «Очень странные дела», а следом «Уэнсдэй»
Целых 3 игры «сформировали визуальный стиль Изнанки»: создатели «Очень странных дел» раскрыли, где подглядели пейзаж
Empire выбрал 20 лучших сериалов 2025-го: №1 оказался не «Очень странные дела» – но тоже проект с 8.6 на IMDb
«Маша и Медведь» собрала 10 млн зрителей, побив рекорд «Триггера»: на стриминге это самый популярный проект – но это далеко не все успехи
Рязанов «исправил» концовку «Жестокого романса»: Карандышеву все сходило с рук — решающая сцена с Ларисой в фильм не попала
Мечтал очернить СССР и ошибся: Харконнены в «Дюне» оказались европейцами — Герберт сел с ними в лужу
Из «Трех котов» не планировали делать детский мультик: коты ходили без штанов, а Коржика вообще звали не Коржик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше