Мария Павловна снова у доски: стартовали съемки 2 сезона «Олдскула» (с рейтингом 7,1 на КП) — сюжет просто огонь (тут фото)

Чуть не запутались, пока пытались сосчитать: сколько лет Нейтири и Джейку в «Аватаре»

«Дети перемен» 2 сезон: сколько серий осталось и на какую дату поставили финал

Получили «Эмми», но не признание в России: нашел 3 крутых детектива, от которых русский зритель зря воротит нос

«"Интерстеллар" для самых бедных, унылая драма»: главный шедевр Тарковского на Западе не поняли даже полвека спустя

3 остросюжетных мини-сериала на основе реальных событий: рейтинг каждого — выше 7 баллов, и неспроста

Про «попрошу остаться» из «17 мгновений весны» многие помнят: а вы ответьте, какие из 5 фраз говорил сам Штирлиц (тест)

Самый популярный сериал России прямо сейчас – не «Первый отдел» или новинки НТВ: хорош почти во всем, кроме финала

Вот 5 моих любимых аниме от Макото Синкая: над №1 хотелось реветь каждую минуту – без «Твоего имени» и «Дитя погоды»

Гиллиган подтвердил худшие опасения: второй сезон «Из многих» выйдет не скоро — и вот почему