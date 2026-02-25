Меню
Расписание сеансов Принцесса Мононоке, 1997 в Москве 3 марта 2026

Расписание сеансов Принцесса Мононоке, 3 марта 2026 в Москве

Вся информация о мультфильме
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
2D
12:35 от 250 ₽
Москино Нева г. Москва, Беломорская, 16а, центр «Место встречи Нева»
2D
11:00 от 420 ₽
Москино Рассвет г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
12:15 от 420 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
18:25 от 280 ₽
