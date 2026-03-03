Меню
Фильмы
Принцесса Мононоке
Расписание сеансов Принцесса Мононоке, 1997 в Москве
5 марта 2026
Расписание сеансов Принцесса Мононоке, 5 марта 2026 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вопросы и ответы
Вся информация о мультфильме
Сегодня
3
Завтра
4
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Принцесса Мононоке»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
2D
21:25
от 250 ₽
Москино Вымпел
Бабушкинская
2D
15:25
от 240 ₽
Москино Марс
г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
10:30
от 370 ₽
Москино Эльбрус
г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
10:00
от 370 ₽
