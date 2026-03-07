Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Принцесса Мононоке Расписание сеансов Принцесса Мононоке, 1997 в Москве 12 марта 2026

Расписание сеансов Принцесса Мононоке, 12 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 7 Завтра 8 пн 9 вт 10 ср 11 чт 12 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Принцесса Мононоке»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D
12:35 от 240 ₽
Москино Рассвет г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
14:25 от 550 ₽
Москино Эльбрус г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
12:40 от 420 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Зрители высчитали все сами: так сколько лет хулиганке из «Маши и Медведя»?
Мясников сам работал как в «Больнице Питт»: «В сериале все передано блестяще»
Этот русский фильм по Стивену Кингу запрещен к прокату, но в Сети его смотрят до сих пор: «Браво! Как будто книгу перечитала»
Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом
64 миллиона зрителей и «капуромания»: этот хит Болливуда первым покорил советский прокат
Их закрыли слишком рано: 5 криминальных сериалов, которые смотрятся лучше большинства хитов Netflix
Был «Жестокий романс», а стал «Деревенский»: Гузеева появится в «Простоквашино» – вот когда покажут серию с первым женским камео
Даже фильмы «Оно» не заходили так далеко: «Добро пожаловать в Дерри» рушит все правила — пилот сделал Пеннивайза еще безжалостнее
Они нравятся не только детям: кто из «Трех богатырей» ваш идеальный тип — Илья, Алеша или Добрыня (тест)
Сол — в сырой земле, Скайлер — в петле: 8 финалов «Во все тяжкие», которые так и не рискнули снять
Поставьте на паузу, чтобы отсмеяться: эти комедии 2000-х все еще смешат лучше, чем половина новинок от Netflix
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше