Киноафиша
Фильмы
Порко Россо
Расписание сеансов Порко Россо, 1992 в Москве
20 октября 2025
Расписание сеансов Порко Россо, 20 октября 2025 в Москве
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Ужастики. Ожившие рисунки
Отзывы
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Сводишь с ума
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Эдем
Отзывы
2024, Австралия, триллер
«Это обидно»: этот сериал со звездой «Сверхъестественного» был в топ-10, но его решили закрыть после первого сезона
8,6 на IMDb и тысячи обсуждений: чем «Незнакомка в зеркале» покорила поклонников турецких сериалов
После финала «Лихих» зрители гадают — будет ли 3 сезон или это жирная точка? Быков наконец ответил фанатам
Со звездой «Гарри Поттера» и обладательницей «Оскара»: режиссер из России снял хоррор в Голливуде — осталось дождаться 2026-й
Вышел из гримерки и 700 человек массовки хором крикнули: «Ильич»! Кто сыграл Ленина в «Хрониках русской революции»?
Называли бездарностью и преступлением: Захаров жутко не любил один из лучших своих фильмов — и Гайдай был с ним полностью согласен
В «Темном рыцаре» Нолан оставил намеки, которые не увидел ни один зритель: внимание на пальцы Бэтмена
Новогодний Sci-Fi с Крамаровым россиянам заменил «Иронию судьбы»: в СССР его крутили часто, а потом внесли в «черные списки»
Танос все понял при первой встрече: злодей всегда знал, что Тони Старк в «Мстителях» станет Доктором Думом — одна цитата объясняет все
Октябрьский тест для киноманов: вспомните 5/5 фильмов СССР с осенней атмосферой по кадрам — лица актеров видны не везде
«Гони рубль, родственник»: только фанаты «Афони» осилят тест — вспомните, каких цитат не было в фильме
