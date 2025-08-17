Меню
Фильмы
Терминатор 2: Судный день
Расписание сеансов Терминатор 2: Судный день, 1991 в Москве
17 августа 2025
Расписание сеансов Терминатор 2: Судный день, 17 августа 2025 в Москве
Сегодня
14
Завтра
15
сб
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
чт
21
пт
22
сб
23
вс
24
пн
25
вт
26
ср
27
2D
12:10
от 250 ₽
2D, SUB
19:15
от 350 ₽
Балтика
Сходненская
2D
19:40
от 650 ₽
Иллюзион
Марксистская
2D, SUB
15:25
от 1500 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
21:05
от 800 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
20:45
от 720 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
18:35
от 700 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
13:20
от 800 ₽
20:00
от 800 ₽
Каро 11 Октябрь
Александровский Сад
2D
16:00
от 3000 ₽
19:00
от 3000 ₽
21:00
от 800 ₽
22:00
от 3000 ₽
2D, SUB
11:20
от 700 ₽
14:20
от 800 ₽
17:30
от 800 ₽
20:05
от 800 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
14:10
от 3000 ₽
20:05
от 800 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
21:40
от 700 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
20:50
от 670 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
19:00
от 800 ₽
22:20
от 2000 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
14:00
от 2000 ₽
19:00
от 720 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
20:20
от 850 ₽
00:00
от 850 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
20:40
от 850 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
15:40
от 3300 ₽
19:30
от 940 ₽
00:35
от 940 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
19:20
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
21:15
от 500 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
22:50
Киномакс Пражская
Пражская
2D
22:20
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D, SUB
22:40
от 1720 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
22:15
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
19:25
от 590 ₽
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
18:55
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
22:05
Москино Вымпел
Бабушкинская
2D
20:45
от 370 ₽
2D, SUB
15:35
от 200 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D
12:45
от 290 ₽
2D, SUB
17:00
от 380 ₽
Москино Кинопарк
пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1
2D
19:35
от 470 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
19:15
от 470 ₽
2D, SUB
11:55
от 350 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
11:25
от 330 ₽
18:05
от 430 ₽
Москино Салют
Академическая
2D, SUB
10:05
от 250 ₽
18:20
от 420 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
20:40
от 390 ₽
2D, SUB
16:05
от 270 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
18:50
от 430 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
12:20
от 350 ₽
2D, SUB
18:10
от 450 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D, SUB
17:00
от 430 ₽
20:20
от 480 ₽
Пионер
Киевская
2D, SUB
10:30
от 550 ₽
17:45
от 850 ₽
Радуга Кино
Технопарк
2D
15:45
от 490 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
13:00
от 950 ₽
18:10
от 950 ₽
20:50
от 800 ₽
23:25
от 950 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
15:25
от 590 ₽
20:50
от 640 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
16:30
от 1300 ₽
19:35
от 700 ₽
Синема Парк Мосфильм
г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
10:45
от 450 ₽
20:45
от 650 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
19:50
от 610 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
20:55
от 410 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
13:10
от 540 ₽
20:15
от 540 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
13:40
от 650 ₽
19:05
от 650 ₽
21:00
от 650 ₽
23:10
от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
14:35
от 700 ₽
20:05
от 700 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
19:30
от 720 ₽
22:20
от 720 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
13:00
от 680 ₽
20:00
от 680 ₽
21:50
от 2500 ₽
Художественный
Александровский Сад
2D, SUB
17:40
от 1420 ₽
22:00
от 10000 ₽
Центр «Зотов»
г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
19:45
от 500 ₽
