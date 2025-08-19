Меню
Киноафиша Фильмы Терминатор 2: Судный день Расписание сеансов Терминатор 2: Судный день, 1991 в Москве 19 августа 2025

Расписание сеансов Терминатор 2: Судный день, 19 августа 2025 в Москве

Сегодня 14 Завтра 15 сб 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20 чт 21 пт 22 сб 23 вс 24 пн 25 вт 26 ср 27
Как купить билеты на сеанс фильма «Терминатор 2: Судный день»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Москино Сатурн
Свиблово
2D
14:10 от 250 ₽
2D, SUB
18:55 от 270 ₽
Балтика
Сходненская
2D
19:15 от 580 ₽
Иллюзион
Марксистская
2D, SUB
10:30 от 1000 ₽ 16:15 от 400 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
21:05 от 600 ₽
КАРО 6 Киргизия г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
20:45 от 550 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
19:00 от 550 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
13:20 от 500 ₽ 20:00 от 600 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D
16:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽ 21:00 от 600 ₽ 22:00 от 2500 ₽
2D, SUB
11:20 от 550 ₽ 14:20 от 550 ₽ 17:30 от 600 ₽ 20:05 от 600 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
14:10 от 2500 ₽ 20:05 от 600 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
22:35 от 520 ₽ 22:50 от 520 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
20:50 от 520 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
19:00 от 580 ₽ 22:20 от 1500 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
14:00 от 1500 ₽ 19:00 от 570 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
20:20 от 650 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
15:00 от 550 ₽ 20:40 от 650 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
15:40 от 2750 ₽ 19:30 от 720 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
22:50
Киномакс Пражская
Пражская
2D
22:20
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D, SUB
22:40 от 1300 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
22:15
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
19:45 от 470 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D, SUB
20:15 от 200 ₽
Москино Жуковский г. Москва, Лялин пер., 24–26, стр. 2
2D, SUB
19:20 от 230 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D
15:50 от 250 ₽
2D, SUB
18:35 от 290 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
15:10 от 280 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
13:50 от 250 ₽ 21:30 от 390 ₽
Москино Салют
Академическая
2D, SUB
09:30 от 170 ₽ 14:40 от 270 ₽ 19:00 от 320 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D, SUB
21:05 от 250 ₽
Москино Тула г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
19:30 от 390 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
11:00 от 230 ₽
2D, SUB
18:10 от 330 ₽
Пионер
Киевская
2D, SUB
14:00 от 500 ₽ 19:45 от 550 ₽
Радуга Кино
Технопарк
2D
18:50 от 490 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
13:00 от 700 ₽ 18:10 от 800 ₽ 20:50 от 620 ₽ 23:25 от 800 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
15:25 от 440 ₽ 20:50 от 540 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
16:30 от 900 ₽ 20:45 от 550 ₽
Синема Парк Мосфильм г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
10:25 от 400 ₽ 16:00 от 500 ₽ 21:05 от 550 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
19:50 от 520 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
21:05 от 350 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
18:00 от 500 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
14:40 от 500 ₽ 20:05 от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
14:35 от 500 ₽ 20:05 от 550 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
20:00 от 570 ₽ 21:40 от 550 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
20:00 от 580 ₽ 21:50 от 2000 ₽
Центр «Зотов» г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
19:30 от 450 ₽
