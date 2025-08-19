Меню
Фильмы
Терминатор 2: Судный день
Расписание сеансов Терминатор 2: Судный день, 1991 в Москве
19 августа 2025
Расписание сеансов Терминатор 2: Судный день, 19 августа 2025 в Москве
Москино Сатурн
Свиблово
2D
14:10
от 250 ₽
2D, SUB
18:55
от 270 ₽
Балтика
Сходненская
2D
19:15
от 580 ₽
Иллюзион
Марксистская
2D, SUB
10:30
от 1000 ₽
16:15
от 400 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
21:05
от 600 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
20:45
от 550 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
19:00
от 550 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
13:20
от 500 ₽
20:00
от 600 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D
16:00
от 2500 ₽
19:00
от 2500 ₽
21:00
от 600 ₽
22:00
от 2500 ₽
2D, SUB
11:20
от 550 ₽
14:20
от 550 ₽
17:30
от 600 ₽
20:05
от 600 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
14:10
от 2500 ₽
20:05
от 600 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
22:35
от 520 ₽
22:50
от 520 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
20:50
от 520 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
19:00
от 580 ₽
22:20
от 1500 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
14:00
от 1500 ₽
19:00
от 570 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
20:20
от 650 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
15:00
от 550 ₽
20:40
от 650 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
15:40
от 2750 ₽
19:30
от 720 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
22:50
Киномакс Пражская
Пражская
2D
22:20
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D, SUB
22:40
от 1300 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
22:15
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
19:45
от 470 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D, SUB
20:15
от 200 ₽
Москино Жуковский
г. Москва, Лялин пер., 24–26, стр. 2
2D, SUB
19:20
от 230 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D
15:50
от 250 ₽
2D, SUB
18:35
от 290 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
15:10
от 280 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
13:50
от 250 ₽
21:30
от 390 ₽
Москино Салют
Академическая
2D, SUB
09:30
от 170 ₽
14:40
от 270 ₽
19:00
от 320 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D, SUB
21:05
от 250 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
19:30
от 390 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
11:00
от 230 ₽
2D, SUB
18:10
от 330 ₽
Пионер
Киевская
2D, SUB
14:00
от 500 ₽
19:45
от 550 ₽
Радуга Кино
Технопарк
2D
18:50
от 490 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
13:00
от 700 ₽
18:10
от 800 ₽
20:50
от 620 ₽
23:25
от 800 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
15:25
от 440 ₽
20:50
от 540 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
16:30
от 900 ₽
20:45
от 550 ₽
Синема Парк Мосфильм
г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
10:25
от 400 ₽
16:00
от 500 ₽
21:05
от 550 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
19:50
от 520 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
21:05
от 350 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
18:00
от 500 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
14:40
от 500 ₽
20:05
от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
14:35
от 500 ₽
20:05
от 550 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
20:00
от 570 ₽
21:40
от 550 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
20:00
от 580 ₽
21:50
от 2000 ₽
Центр «Зотов»
г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
19:30
от 450 ₽
