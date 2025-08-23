Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Терминатор 2: Судный день Расписание сеансов Терминатор 2: Судный день, 1991 в Москве 23 августа 2025

Расписание сеансов Терминатор 2: Судный день, 23 августа 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 14 Завтра 15 сб 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20 чт 21 пт 22 сб 23 вс 24 пн 25 вт 26 ср 27
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Терминатор 2: Судный день»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D
19:15 от 550 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили
Джоли снова снимется у режиссера «Мистера и миссис Смит»: правда, на этот раз в шпионском триллере не будет Питта
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше