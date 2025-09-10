Что за коробку Люда привезла на дачу к Хмырю, Косому и Васе: тайна кадра из «Джентльменов удачи» раскрыта

«Ронин» возвращается быстрее, чем ожидали: 2 сезон стартует уже в октябре, а Паламарчук готовится к новым опасным разборкам

Пережил взрыв бензовоза и очередь из дробовика: из какого металла сделан Терминатор Т-800 и почему его не берут пули?

Смог ли герой выбраться из петли? Концовка нового хоррора «Выход №8» оставила массу вопросов — и счастливого финала там точно нет

Появились на пару минут, но произвели неизгладимое впечатление: актеры, одна из лучшей ролей которых заняла меньше 10 минут на экране

Мечтаете посмотреть «Доктор Стоун», но путаетесь в порядке? Полная хронология и гайд по просмотру уже здесь

«Эх ты, коза…»: кого из актрис СССР так назвал Михалков — знатоки «Что? Где? Когда?» поняли не сразу, а вы? (тест)

Поймут только евреи: самую хитрую провокацию Ланды Тарантино в «Бесславных ублюдках» прятал у всех не виду

Попросили ИИ найти замену «Ментовским войнам»: за минуту назвал хит от HBO, британскую драму и сомнительное французское аниме

Вдова Булгакова кричала из-за этого ляпа в «Мастере и Маргарите»: 3 версии, куда пропала Гелла в финале