Новый «Аватар» еще не вышел, а Кэмерон уже готовится к провалу: историю Джейка и Нейтири придется дочитывать

«Гримёры вытворяли потрясающие вещи, особенно с Лениным и Троцким»: что нравится зрителям в «Хрониках русской революции» больше всего (а что — нет)

Обожали в детстве Котенка Гава и Врунгеля? Тогда вы точно вспомните детали из культовых советских мультиков (сложный тест на внимательность)

Устали ждать новый фильм Нолана? «Одиссея» выйдет в кино уже в декабре 2025-го (но есть большой подвох)

«Это лучший сценарий»: Сару Коннор могут запросто оживить в «Терминаторе 5» – Хэмилтон против, но все по канону

Всего их восемь, и цифра растет: какие экранизации «Грозового перевала» действительно стоят вашего времени

Эти 5 сериалов женщины любят больше всего: не надейтесь увидеть «Клона» – здесь криминал, драмы и немного комедий

На этот вопрос о фильме «Гараж» ответят только фанаты Рязанова: проверим, войдете ли вы в их число? (тест)

«Действительно крутой звук»: на создание корабля в «Стар Треке» вдохновил туалет РЖД – в жизни не догадаетесь, что там записали

Сюжетную дыру с Тодзи в «Магической битве» Акутами не исправил даже в продолжении: почему на самом деле Фусигуро стал злодеем?