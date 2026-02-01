Меню
Фильмы
Травиата
Расписание сеансов Травиата, 1983 в Москве
22 марта 2026
Расписание сеансов Травиата, 22 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Вся информация о фильме
ср
11
вс
15
вс
22
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Травиата»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Парк Мосфильм
г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
15:00
от 1100 ₽
