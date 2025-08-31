Что еще за трын-трава? И что это вообще все значит? Разбираем «Песню про зайцев» из «Бриллиантовой руки»

Больше сотни серий по 2 часа в каждой: три причины, почему турецкие сериалы такие длинные

Снято по реальным событиям: создатели «Первого отдела» начали работу над сериалом «Ничья в пользу КГБ» — вот что известно

Лучше «Атаки титанов» и «Поднятия уровня», но только по рейтингам: «Первородный грех Такопи» переоценен, и вот почему

Актер из «Больницы Питт» рассказал, как зародилась идея для сериала — во всем виновата пандемия

В «Магической битве» крутая музыка, но один звук услышали немногие: а ведь он разом показал всю эволюцию «мерзотнейшего» героя

«Вы думаете, я настолько глуп»: Лекс Лютор поставил на место всех, кто закатывал глаза из-за ляпа в «Супермене»

Первый тизер очередной копии «Бегущего по лезвию»: в касте Король Ночи, Драко Малфой и русский актер из американских боевиков

«Сияние» и «Оно» видели, а эти истории Кинга так и остались без фильма: напрасно — №1 может превзойти успех «Очень странных дел»

Неудобную правду об одичалых замалчивал даже Нед Старк: откуда в «Игре престолов» взялись люди за стеной