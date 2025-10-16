«Это обидно»: этот сериал со звездой «Сверхъестественного» был в топ-10, но его решили закрыть после первого сезона

Насильственные браки и вечный голод: ужасающие традиции османского гарема, которые в «Великолепном веке» предпочли скрыть

Трейлер фильма «Мортал Комбат 2» набрал 107 млн просмотров за сутки: студия тут же анонсировала выход третьей части

Михалков отказался, Янковский перекрестился: в «Формуле любви» Захарову пришлось снимать никому неизвестного грузина

У «Дандадана» появился конкурент: фанаты сенэна сбежались на Prime Video — новое аниме цепляет с первого эпизода

Октябрьский тест для киноманов: вспомните 5/5 фильмов СССР с осенней атмосферой по кадрам — лица актеров видны не везде

Фанаты пищали от восторга, а Паттинсон сгорал со стыда: эта неловкая сцена из «Сумерек» еще долго мучила его в кошмарах

Называли бездарностью и преступлением: Захаров жутко не любил один из лучших своих фильмов — и Гайдай был с ним полностью согласен

Гениальность Булгакова подтверждает камео на балу у Сатаны: как простая крестьянка очутилась среди исчадий «Мастера и Маргариты»

В «Темном рыцаре» Нолан оставил намеки, которые не увидел ни один зритель: внимание на пальцы Бэтмена