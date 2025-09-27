В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»

Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино

В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше

Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3

Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить

Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна

«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих

Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей

«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить

«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)