Поклонники «Метода» должны оценить: свежий сериал-детектив «Пейшенс» про архивариуса-аутиста зацепил зрителей на 7.6 баллов

Иностранцы посмотрели этот советский новогодний мультик 1955 года и решили, что он круче Disney: «Сокровище, о котором нужно кричать!»

И «бред галимый», и «ужас», и «смотрим с интересом»: сериал «Ничья в пользу КГБ» вышел на НТВ, мгновенно расколов аудиторию

Для фильма «Простоквашино» построили настоящую деревню эпохи СССР — теперь официально такая есть в России

Терминатор, Манучаров и Кончаловский - похитители Рождества: самые провальные новогодние фильмы в истории

«Повесточка» и Netflix похоронили «Хроники Нарнии 4»: фильм уже не выйдет никогда, и на то есть несколько причин

Отбил жену Никитича, опорочил девицу: Попович — самый подлый из «Трех богатырей», но в мультфильме это не покажут

В 5 фильмах СССР улицы замело снегом: и только знатоки по кадрам вспомнят названия кинолент (тест)

«Засмотрела до дыр»: этот криминальный детектив от НТВ затягивает с первых серий — всего 2 сезона и без тягомотины

Цензура в «Ките-убийце» сыграла злую шутку, из-за сцен с кровью теперь смеется весь интернет: «Это фекалии?»