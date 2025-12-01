Уникальный гибрид человека и вампира, но есть вопрос: бессмертна ли дочь Эдварда и Беллы в «Сумерках»?

Эту сцену дель Торо вырезал из «Франкенштейна» неспроста: станет бонусом лишь для некоторых зрителей

Уже в первой серии 5 сезона «Очень странных дел» создатели спрятали подсказку: всего 1 секунда — и зрители не поняли

«Включала фоном – залипла на ночь»: уникальный Sci-Fi в стиле «Звездных войн» от автора «Сверхов» в России смотрело 1,5 человека

«Станет жемчужиной трилогии»: новую часть «Достать ножи» возвели в ранг шедевра с 96% на RT — считаем дни до выхода в «цифре»

Тарантино выпустит новую часть «Убить Билла» уже 30 ноября: Ума Турман спустя 20 лет вновь взялась за катану

Реализм не уступает драме: 8 исторических сериалов цепляют с первой минуты – у №8 оценка 9.4, а у №6 сразу 18 «Эмми»

Кто такой глосик? Кому наливают шмурдяк? Самый «одесский» тест по сериалу «Ликвидация» – угадайте смысл 7 загадочных слов

«Коты-бегемоты и прочая муть»: Артемий Лебедев откровенно презирает «Мастера и Маргариту» – «Собачье сердце» тоже попало под раздачу

Готовимся заранее: 6 лучших новогодних фильмов на Netflix, которые помогут создать праздничную атмосферу