Фильмы
Человек с киноаппаратом
Расписание сеансов Человек с киноаппаратом, 1929 в Москве
25 сентября 2025
О фильме
Расписание
Завтра
18
пт
19
сб
20
вс
21
пн
22
вт
23
ср
24
чт
25
вс
28
Как купить билеты на сеанс фильма «Человек с киноаппаратом»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Иллюзион
Китай-город
2D
17:30
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
Крыжовников снова создал нетленку – сериал «Тысяча „нет“ и одно „да“», в котором нет ничего от «Слова пацана»
Элронд знал не всё: был другой путь уничтожения Кольца, о котором Джексон умолчал в фильмах
В этом сериале собрались звезды «Зимородка», «Великолепного века» и «Красных бутонов»: самый горячий хит сентября 2025
«Где-то между "Барби" и "Лего"»: авторы приоткрыли завесу тайны — фильм по The Sims преподнесет массу сюрпризов
«По расчету я не могу. Придется ждать»: лишь заядлые романтики вспомнят 5 фильмов СССР по фразам о любви (тест)
«Позора удалось избежать»: «распущенная» Муравьева на съемках дважды довела Меньшова до истерики — но сцена 18+ в фильм так и не попала
«Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект
Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году
«Петя — рисковый парень»: а вы знали, что в России есть свой «Ходячий замок»? Этот мульт с оценкой 7.3 и своим Хаулом советует ИИ
До «Невского» все фанатели по нему: «Тайнам следствия» — 25 лет! Взгляните, как за годы поменялись Швецова и другие (фото)
Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР
