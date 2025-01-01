Этот детектив с Прилучным попал в топ-250 — зрители оценили его выше «Мажора»: СССР, 80-е, махинации с «камушками»

Провал перед самым финалом «Очень странных дел»: худший эпизод сериала собрал 5,4 баллов, и эта оценка опускается все ниже

Слишком сильный, чтобы спешить? Продолжение третьего сезона «Ванпанчмена» задерживается — но сроки уже названы

Для фильма «Простоквашино» построили настоящую деревню эпохи СССР — теперь официально такая есть в России

«Повесточка» и Netflix похоронили «Хроники Нарнии 4»: фильм уже не выйдет никогда, и на то есть несколько причин

«Засмотрела до дыр»: этот криминальный детектив от НТВ затягивает с первых серий — всего 2 сезона и без тягомотины

Поругался с режиссером, избил Хопера: советский Терминатор навел «шороху» в «Очень странных делах»

Терминатор, Манучаров и Кончаловский - похитители Рождества: самые провальные новогодние фильмы в истории

Отбил жену Никитича, опорочил девицу: Попович — самый подлый из «Трех богатырей», но в мультфильме это не покажут

Какой фильм спасал Брежнев? Какой шедевр набрал 90 000 000 просмотров? Сложный тест о цифрах и фактах для знатоков киноклассики СССР