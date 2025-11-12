Эда эгоистка, Доа транжира, а Сейран — истеричка: из сотен турецких сериалов выбрала самую крутую главную героиню

Могли умереть все, кроме Уолта: до легендарной концовки «Во все тяжкие» было еще 4 варианта — один хуже другого

Почему на Пандоре все жители синие? Этот цвет Кэмерон выбрал не случайно — все дело в его матери

Даже в «Великолепном веке» показали честно: почему в Османской империи не отмечали дни рождения Сулеймана и Хюррем

Дала по клыкам Калленам: эта драма с Суинтон отобрала у «Сумерек» почетное звание лучшей истории вампирской любви

Вместо Хмыря и Алибабаевича – Миллиметр и Пижон: у «Джентльменов удачи» сперва было совсем другое название – догадаетесь, какое?

Серсея Ланнистер стала Таргариеном: у Netflix появилась своя «Игра престолов» – с дикими прериями вместо пейзажей Вестероса

Засмотрели «Афоню», «Мимино» и другие комедии «Мосфильма» до дыр? Докажите в тесте – 7 коварных вопросов уже вас ждут

Не те фильмы катастрофами назвали: при съемках этих картин случились ужасные трагедии (и их оставили при монтаже)

Имя Гаары из «Наруто» для знатоков Японии звучит как издевка: а ведь могли назвать в честь крутого ниндзя