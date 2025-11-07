Она готовится к браку без любви: с 8 ноября стартует турецкий хит «Я так долго ждал тебя» — 42 серии и восторг зрителей в виде рейтинга 7,7

Не успеете моргнуть — уже финал: 5 свежих триллеров начала ноября, которые держат в напряжении до последней минуты

Что на самом деле происходит в конце «Бугонии»: почему Мишель исчезает в шкафу и отдает приказ уничтожить Землю

Лечим «менталку» после Хэллоуина: в топ-7 самых нестрашных фильмов в истории попало аниме Миядзаки и даже «тихий шедевр» Линча

Железный Парень и три отряда Мстителей: Marvel слили сценарий «Династии Канга» — прочтете и порадуетесь, что фильм отменили

«Самая драматичная сцена»: эту сцену «Великолепного века» переснимали десятки раз — а зрители поставили эпизоду всего 6,9 балла

В Голливуде появился новый Стэнли Кубрик, и его новинка с лысой Эммой Стоун – отсылка к великой «Космической Одиссее»

Проспал, не явился на церемонию: фильм, за который ему вручили «Оскар», Хопкинс считает «самым простым» в карьере

Новый фэнтези-сериал в духе «Игры престолов» стартовал с впечатляющими рейтингами: в главной роли Шон Бин – как думаете, умрет ли в этот раз?

Фанаты смотрят 4 сезон «Ведьмака» и не могут поверить своим… ушам: главным минусом сериала стала вовсе не актерская игра Лиама Хемсворта