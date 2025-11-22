Семейка Аддамс в гостях у Пеннивайза: в «Уэнсдэй» нашли отсылки к Стивену Кингу — Тим Бертон оставил их на самом видном месте

Зрители так решили: какие сериалы НТВ будут в топе во второй половине сезона — «Балабол» мимо, «Число зверя» в тройке лидеров с «Невским»

«Ничего не вышло»: режиссер «настоящего» «Голого пистолета» жестко прошелся по ремейку с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон

Хабенский больше не в топе, Борисову не помог даже «Оскар»: россияне выбрали лучшего актера 2025 года – 1-е место с ним разделил Бурунов

Новая экранизация Кинга переплюнула «Долгую прогулку» и другие хиты 2025-го: вопросы только к бюджету — даже на «Оно» потратили меньше

Физкульт-привет фанатам «Джентльменов удачи»: защитите звание в тесте на знание цитат из фильма

Сильно лучше «Великолепного века»: 7 турецких сериалов, от которых невозможно оторваться

Всем — даже «Мстителям» — стоит брать пример: 20 лет назад вышел фильм Сэма Рэйми, который до сих пор никто не превзошел

На Letterboxd назвали лучшие «женские» фильмы в истории: без «Сумерек» с «Поттером» хотя бы в топ-10 (но с «Интерстелларом»!)

Не отпускают до последней минуты: 4 криминальных сериала с рейтингом 8.7+ – динамика не хуже, чем в «Во все тяжкие»